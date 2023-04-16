第41屆香港電影金像獎於今（16）晚於香港文化中心盛大登場，今年總計共有33部電影作品角逐獎項，而本屆最大入圍贏家為電影《正義迴廊》總共獲得16項提名，此外，影帝、影后寶座先最後獎落誰家備受關注，而入圍者中包括去年憑藉《白日青春》和《燈火闌珊》奪下金馬影帝、影后的黃秋生與張艾嘉。

改編自2013年香港大角嘴弒親案的電影《正義迴廊》，獲得本屆金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角等16個獎項提名，而它是否能超越《一代宗師》當年拿下12個大獎的紀錄，更是本屆看點之一。

第 10度角逐香港金像獎影后的鄭秀文，在《流水落花》中飾演經歷喪子之痛的母親，但這次她也將相隔17年與去年搶一步先以《燈火闌珊》拿下影后的張艾嘉碰頭，而鄭秀文曾在第21屆同時入圍3部電影，但仍輸給《地久天長》的張艾嘉，今年三度狹路相逢的兩人，讓外界相當期待鄭秀文這次是否能突破重圍順利獲獎。

鄭秀文與張艾嘉三度碰頭搶影后。（圖／擷取自鄭秀文IG）

去年以電影《白日青春》一舉搶下金馬影帝寶座的黃秋生，也順利五度入圍金像獎最佳男主角獎，將與在《神探大戰》中詮釋精神分裂的神探劉青雲爭帝，影帝常勝軍的他這次呼聲也相當高；此外，電影《正義迴廊》兩位男主角麥沛東及楊偉倫也雙雙入圍本屆最佳男主角獎項。

黃秋生五度入圍金像獎最佳男主角獎 ，將與影帝常勝軍劉青雲爭帝。（圖／采昌提供、華映提供）

紀錄片《給十九歲的我》即使先前被爆出違反紀錄片拍攝倫理的爭議，且僅上映四天就遭下檔，但它仍在本屆金像獎中入圍「最佳導演」、「最佳電影」、「最佳剪接」三項大獎，日前更以先奪下香港評論學會大獎最佳影片。

楊紫瓊先前以《媽的多重宇宙》一舉拿下奧斯卡最佳女主角，成為該獎項史上首位亞裔得主，而日前才帶著小金人獎座風光返港的她，被傳出將出席本屆金像獎並擔任重要獎項的頒獎人，若楊紫瓊今晚真的現身典禮現場，那將成為典禮上最大的焦點。