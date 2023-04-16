富邦悍將16日邀請「台灣最速男」楊俊瀚擔任開球嘉賓，開球前他從右外野跑進內野，背號也不同以往，特別選擇「0 ➝1」，他解釋，當初選背號就想要選跟自己有連結的數字，原本想選1或10，但這些號碼沒辦法突顯自己內心感受，所以想用這個方式描述自己從0到1的過程，如何突破、成長到現在。

楊俊瀚目前保有男子100公尺、200公尺全國紀錄，但他仍持續挑戰自我，盼能繼續跑出佳績。接下來他規劃4月27日起要赴日本廣島、靜岡、大阪進行3場比賽，5月則在台灣參加國邀賽，下半年則有亞運、亞錦賽、世錦賽等重大賽事。

今天是楊俊瀚第2度受邀為職棒開球，他坦言，雖然有過經驗但今天還是很緊張，好在今天與他搭配開球的捕手是之前當兵同梯的廖柏勳，看到熟人讓他心情放鬆不少。

廖柏勳透露，之前當兵時曾與楊俊瀚一起打過籃球，誇獎他運動能力很好，籃球打得很好，「他協調性很好，如果不說他是田徑選手根本是籃球員。」聽到廖柏勳如此說，楊俊瀚謙稱只是略懂略懂，「小時候有接觸過不同運動，對籃球也不陌生。」

「台灣最速男」楊俊瀚16日為富邦悍將開球。（陳怡誠攝）

「台灣最速男」楊俊瀚16日為富邦悍將開球。（陳怡誠攝）