新北市立委第11選區（大新店）本是國民黨新北唯一內戰區，欲角逐黨內初選的新北市議員劉哲彰今（16）日凌晨突然投下震撼彈，宣布退出初選，爭取連任的立委羅明才上午在臉書回應「團結力量大，爭取2024勝選」。羅明才表示，2024國民黨重返執政是共同目標，這次關鍵是侯友宜以市長高度有智慧的方式協調，感謝劉哲彰團結，2024也將是他立委最後一戰。

羅明才上午在臉書貼文表示，2024大選是關鍵的一戰，我們一定要團結一切的力量，台灣才會贏、中華民國才會贏。團結黨內年輕同志的力量，共同為新店大文山區的進步繁榮、為2024台灣的和平、中華民國的永續而努力，贏得勝選，國民黨2024重返執政！

羅明才說，之前曾多次向劉哲彰喊話沒成功，這次關鍵是侯友宜以市長高度有智慧的方式協調，這是很好的起手式，非常感謝侯市長，也感謝劉哲彰團結，其實過去兩人在所有場合氣氛都相當和諧。

羅明才表示，青年接棒、世代交替這議題已經是進行式，是本來就應該做的事情，他也早就在臉書說過，生涯規畫2024年立委是他最後一戰。