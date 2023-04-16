新竹市政府積極推動客家文化發展，搭配「建構客庄伯公醫療行動網」和「推動夥房銀髮照顧中心」客家政策，及衛福部「長照計畫」，於客庄地區推動「伯公照護站」，今年再增加4個伯公照護站點，全市站點已達19站，持續推廣老幼共學，傳承客家文化。

文化局長錢康明表示，4個新站點分別為「新竹市東區水源社區發展協會」、「黃志豪職能治療所(新莊里) 」、「黃志豪職能治療所(明湖里)」及「黃志豪職能治療所(福林里)」，後續也向客委會爭取逾101萬元經費，希望未來有更多長照站加入計畫，為客庄地區長者提供更好的照護和生活品質。

錢康明說，「伯公照護站」主要以推廣客家文化活動為主，並以「老幼同樂」為重點推動方向，目的是善用「伯公照護站」內具各類專長的長者擔任授課講師，至學校、社區傳授其經驗或專長，創造客語溝通情境，以落實老幼同樂及客語學習向下扎根之目標。

文化局指出，「伯公照護站」的實施不僅能讓長者得到更好的照護，也能讓客家文化自然而然的傳承。透過各種文化活動，讓長者與年輕世代建立更多的交流和互動，從而加深彼此之間的感情，並讓客家文化得到更好的發揚。

如竹市「伯公照護站」之一的「新竹市香山區香村社區發展協會」與「同心園幼兒園」所合作的杯墊彩繪課程，活動時爺爺奶奶以客語開場，並以字卡輔助講解客語日常會話，過程中藉由不斷重述客語詞彙加深小朋友印象，並指導小朋友各種顏色的客語說法，引導小朋友實際應用客語，營造客語友善環境，讓小朋友自然而然學習客語。

文化局表示，市府將持續推進客家文化發展，推動更多的「伯公照護站」，為客庄地區的長者提供更好的關懷與照護，同時也讓客家文化得到更好的傳承，相信在政府和民間團體的共同努力下，客庄地區將會更加繁榮和進步。

此外，「伯公照護站」可提案單位為位於竹市客家文化重點發展區內（東區、香山區）、或客家社區（照護站裡會說客語的長者佔50％以上），已納入衛生福利部長照計畫，且有意願加入「伯公照護站」之C級巷弄長照站。計畫每年約12月至隔年1月底開放申請，更多詳情可至新竹市文化局官網查詢。