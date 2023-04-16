新冠大解封後，不少人出國旅行，旅遊網紅「布萊N」表示，透過機票搜尋引擎資料發現，從去年開放邊境到現在，國人最常搜尋的3個國家是日本、韓國和泰國；最熱門3個城市為東京、大阪及首爾，排名讓他直呼「真的毫無驚喜可言」，引發網友熱烈討論。

「布萊N」昨（15）日於個人臉書粉專指出，近日請機票搜尋引擎網站「Skyscanner」，協助整理去年10月開放邊境到今年4月，台灣人最常搜尋的國家和城市，發現最熱門國家前三名是日本、韓國及泰國，最夯的城市為東京、大阪和首爾。

「布萊N」看到這樣的排名，直呼「真的是毫無驚喜可言」，最熱門國家和城市都是日本奪冠，若單看最熱門城市，前10名光是日本的城市就佔了6個，如東京、大阪、沖繩、札幌跟福岡，「看看大家多愛日本。」

貼文引發網友留言，「日韓泰前3真的不意外，日本更是榜首中的榜首」、「日本包辦前10名的一半」、「安全、品質跟地緣近，應該還是最大考量」、「日幣貶值去玩划算也是一大主因」、「第一名日本真的沒有懸念」、「完全日本最香無誤」、「前10名我去了3個」。