疫情趨緩，防疫政策將持續放鬆，中央流行疫情指揮中心宣布，明起搭公車、捷運、火車等大眾運輸工具將不再強制戴口罩，並將在5月份視實施成效進一步研議醫療院所口罩令解禁。此外，關於指揮中心降級、新冠肺炎改類等議題，最快本周由中央提出具體時程。

指揮中心表示，雖然明起開放大眾運輸工具可免戴口罩，但有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下、人潮聚集或通風不良處、與年長者或免疫低下族群接觸時等情形，仍建議配戴口罩，

至於下一階段是否將鬆綁醫療機構可不戴口罩？指揮中心發言人羅一鈞表示，現在還有許多國家如南韓、紐西蘭、新加坡等依然維持醫療院所配戴口罩的規定，因此這部分得視國內疫情後續發展而定。

不過羅一鈞也透露，未來醫療院所的口罩規定，已規劃納入醫療院所、長照機構的常規指引中，各部會遵照指引決定配戴時機，最快5月啟動研議。

此外，指揮中心降級、新冠肺炎改類等事宜，羅一鈞說，現階段重點放在核予緊急使用授權（EUA）的抗病毒藥物、清冠一號、疫苗、快篩等物資的相關給付事宜，將一面由公費支出，另一面同步輔導廠商取得藥證，以利後續申請健保價格，估計本周說明更具體實施時程。

羅一鈞補充，快篩試劑部分過去在授予緊急使用授權時，大多核定至指揮中心退場、今年6月30日為止，條件是屆效前都能在通路上販售，以目前國內庫存來看，估計還能使用約1至2年；其他防疫物資已責成食藥署、中醫藥司加快協助藥證審查。