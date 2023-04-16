來自兩岸三地逾800名信眾穿著古裝禮服向保生大帝朝拜，場面莊嚴隆重。(于家麒攝)

金門縣長陳福海與2位主祭者共同代表宣讀祭文上達天聽，完成莊嚴隆重的祭祀大典。(于家麒攝)

第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節開幕活動，由大陸民俗技藝團體表演開場鼓為活動暖場。(于家麒攝)

大陸民俗技藝團體表演精彩的《民俗薈萃》文藝演出，獲得現場觀眾如雷的掌聲。(于家麒攝)

在與會嘉賓共同鳴鑼後，正式敲響第16屆保生慈濟文化旅遊節活動序幕。(于家麒攝)

主辦單位特別安排台灣原住民傳統舞蹈表演，期使兩岸彼此間的交流互動更加緊密。(于家麒攝)

金門縣長陳福海(左五)也率隊入青礁慈濟祖宮內參拜，祈佑人民平安健康，兩岸永續和平發展。(于家麒攝)

第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節今(16)日上午於廈門市海滄區青礁慈濟祖宮旁廣場盛大開幕，來自兩岸三地逾800名信眾穿著古裝禮服齊聚岐山腳下向保生大帝朝拜，場面莊嚴隆重。祭典由青礁慈濟祖宮理事會副理事長顏笛、金門縣長陳福海及前國民黨代理主席林政則共同主祭，依循古禮科儀祭拜，祈求神明護佑人民平安健康，兩岸永續和平發展。

受疫情影響，去(2022)年的海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節以線上VR虛擬實境方式辦理；隨著疫情解封，今年則恢復實際盛大舉行開幕慶典活動。今日上午來自兩岸三地逾800名信眾皆著古裝禮服齊聚青礁慈濟祖宮，依循古禮向岐山上的保生大帝朝拜，祈佑和平安康；最後由青礁慈濟祖宮理事會副理事長顏笛、金門縣長陳福海及前國民黨代理主席林政則共同代表宣讀祭文上達天聽後，完成莊嚴隆重的祭祀大典。

傳統祭典結束後，隨即進行第16屆海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節開幕活動，由大陸民俗技藝團體表演《擊彩中國》開場鼓為活動暖場；緊接著帶來精彩的《民俗薈萃》文藝演出，獲得現場觀眾如雷的掌聲；最後由國台辦交流局長黃文濤宣布活動開幕，並由與會嘉賓共同鳴鑼後，正式敲響本屆保生慈濟文化旅遊節系列活動序幕。活動最後主辦單位還特別安排台灣原住民傳統舞蹈表演，期望透過兩岸文化與宗教的多方面交流，使彼此間的互動更加緊密。

帶領金門各界代表參與這場宗教盛會的縣長陳福海表示，海峽兩岸保生慈濟文化旅遊節從2006年開始舉辦以來，兩岸三地可透過這個平台長時間進行宗教與文化交流，不僅增進彼此情誼與往來，也能為兩岸互動增添更多良善的力量。

陳福海也指出，金門與廈門近在咫尺，地理位置特殊，長期扮演兩岸和平的重要樞紐，這次也特別與廈門市官員進行一些政策上的溝通，如同到廈門旅遊不到鼓浪嶼會遺憾，以金門島上的秀麗風光，到廈門若不到金門觀光的話遺憾會更大，期盼共同努力推動連結廈門、漳州、泉州與金門，一起帶動觀光旅遊的蓬勃發展。

青礁慈濟祖宮理事會副理事長顏笛則表示，「慈濟文化、緣繫兩岸」，海滄已成功舉辦了15屆保生慈濟文化節，並先後推動促成保生大帝神尊遠赴金門、澎湖與台灣本島巡遊，一切都有賴兩岸各界人士的關心與支持。如今，保生慈濟文化已成為海峽兩岸民間文化交流的重要載體，也盼日後能更密切的合作，加速兩岸宗教與文化的融合。