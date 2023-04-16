古曜威時隔2年發實體唱片，榮登雙榜銷售冠軍。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

暖男歌手古曜威發行的全新實體EP《聽覺》，短短開賣1周，成績不俗。他近日勤跑宣傳通告，因為現在的人大多只在網路聽歌，不大買唱片，所以每當送出實體唱片時，都會有人對他說「加油！你好有勇氣」，讓他哭笑不得。

古曜威距離上一張實體唱片已隔2年，回憶當初發行時，不幸遇到全球疫情肆虐，所有工作停滯不前，拍攝MV也是一延再延，整整耗時半年才拍攝完成，好在最終所完成〈一路向前〉MV，一舉勇奪眾多國外影展20項國際大獎肯定，讓古曜威與團隊們揚名海外。

短短開賣一周，榮登「玫瑰大眾」全語言（華語、西洋、東洋）唱片「風雲榜」第1名與「華語排行榜」第1名，古曜威得知後，非常感動，也在第一時間在個人限時動態發文，感謝古寶們的支持。

古曜威與經紀人則謙虛說：「我們還在努力，如今有這小小成績的肯定，會讓我們更勇敢的前進，更希望能透過每一首歌曲，傳達給予大家愛與被愛的各種故事，期許大家都能珍惜眼前人。」