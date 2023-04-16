嘉義市長黃敏惠參觀新店社區舉辦的低碳市集攤位。（廖素慧攝）

嘉義市政府推動2050淨零排放目標，今天在新店社區舉辦低碳生活市集、尋找諸羅樹蛙等活動，市長黃敏惠表示，10大旗艦計畫「新永續淨零」將永續自治條例融入城市治理，持續打造永續嘉義市。

響應4月22日地球日，嘉義市政府環保局今天在新店社區舉辦「嘉義市2023年地球日─低碳×雨怪×童玩漫遊趣」系列活動，有童玩手作、低碳市集、綠生活農耕趣、微光教室等，讓民眾透過參與及互動，體驗簡單低碳生活，促進增永續環保的意識。

黃敏惠市長在系列活動啟動儀式上，將象徵拼圖貼到地球上，呈現完整的美麗星球，為後續系列活動拉開序幕，以此呼籲用實際行動持續投資我們的星球。

黃敏惠表示，嘉義市與國際站在一起，以2050淨零碳排為目標，積極規畫各項永續計畫，並以10大旗艦計畫「新永續淨零」將永續自治條例融入城市治理，持續打造永續嘉義市。

嘉市府環保局表示，配合中央制定《氣候變遷因應法》，該局與市府各局處正在研擬永續自治條例相關草案，目前暫定名稱為「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」草案，會納入罰則，包括一次性用品、汽油車等用法及使用期程，與民生相關的項目都將納管，預計今年底至明年提出草案。