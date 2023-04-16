無人機成本低、機動性高，近年廣泛應用在農林漁牧業等相關作業，不過操作2公斤以上的機種須有證照才能飛行，花蓮縣政府為推廣智慧農業發展，5月將在中區與南區免費開辦農用無人機考照訓練班，鼓勵農友考照，成為無人機專業飛手，提升農業經營效率。

無人機近年廣泛應用在噴灑農藥施肥、農林漁牧調查、用地監測、勘災評估、保育管理、病蟲害診斷等不同用途上；民航局因應遙控無人機活動漸增，明確相關管理方式，制訂《遙控無人機管理規則》，2公斤以上，或2公斤以下要在活動場所空拍的無人機須考照才可飛行。

證照分成學習、普通和專業操作證3種，其中，「普通操作證」需通過學科測驗後發證，「專業操作證」須經體格檢查，且通過學科與術科測驗後才會發證。

縣府農業處提升縣內農業經營效率，推廣農業省工機械與智慧農業發展，5月將陸續在堪稱花蓮農業重鎮的南區及中區開辦農用無人機考照訓練班，培訓農友考照成為無人機專業飛手，擴大運用無人機進行施肥、噴藥等相關農務作業。

農業處長陳淑雯指出，今年無人機農業考照訓練班即日起開放甄選報名，南區班至5月1日報名截止，中區班則是5月22日報名截止，每班原則錄取12名學員，2班合計錄取24名，且為鼓勵女性農友參與農業工作領域，每班原則優先錄取3名女性學員3名，錄取者訓練費用全數由縣府負擔。

農業處表示，每班無人機培訓課程共60小時，內容包含《民用航空法》及相關法規說明、遙控無人機學科試題重點整理、模擬測驗，及無人機證照考照操作演練等36小時，且為讓每位學員順利考取證照，考前將綜合加強訓練24小時。

陳淑雯表示，訓練課程費用原則全額免費，課程出席率達80％以上者，將由訓練單位核發培訓證書，為避免學員錄取未實際參與，造成資源浪費，針對無故缺課時數達12小時以上者（含綜合加強訓練），將不退還課程押金5000元，其他詳細說明及注意事項，可詳閱報名簡章：https://drive.google.com/drive/folders/1sR9dF3iWNjp-HH3MWzNVUyPZjIYBOyTu?usp=share_link，或致電古小姐0975-528056或阮先生0916-264976。