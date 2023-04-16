《華盛頓郵報》引述外洩的五角大廈評估文件，稱台灣防空能力脆弱，在兩岸衝突中，難以抵擋解放軍的空中優勢。對此國防部表示，該報導引述不明文件內容顯非事實，國軍針對敵人可能之空中進犯行動均嚴密掌握，可即時應處。

蔡英文總統前天視導空軍第三聯隊。(總統府提供)

《華盛頓郵報》昨報導稱，美軍外洩的密件評估，台灣在解放軍空襲下將非常脆弱，不太可能在兩岸衝突中防禦中國大陸的軍事空中優勢。且台灣就算在2024年為空軍擴大徵兵，及將義務役從四個月延至一年，在不解決某些問題的情況下，也難增進其防空的有效性。中國民船軍用等策略，也削弱美國情報機構發現入侵即將發生的能力。

該評估也指出，我國官員懷疑我防空系統能否「準確偵測飛彈發射」，台灣只有約一半多的戰機有完全執行任務的能力，而台灣將戰機轉移到避難所至少需要一周時間，如果大陸在台灣有機會分散這些飛機前發射飛彈，這將是一個巨大的問題。五角大廈分析師的註記亦寫道，台灣的飛彈預警演習非常按照劇本，無法讓民政當局和民眾感受到這是現實世界的事件；另外，五角大廈分析師也擔憂，台灣可能會在衝突早期保留防空系統，以待後續使用。

國防部今表示，對共軍各種犯台行動，國軍均納入演訓想定，適切調修作戰計畫、積極戰備整備。各級作戰中心透過聯戰與軍種指管系統整合，複式配置與相互備援，可建立共同圖像，遂行指管任務；且通資傳輸系統均建置保密機制，以維整體安全。

國防部進一步表示，國軍義務役役期調整方案，主要目的是打造以志願役軍人為主的「主戰部隊」，結合以義務役為主的常備化「守備部隊」，以及「民防系統」與「後備系統」四大領域，建構完整強韌的全民國防體系，提升整體國防力量，並非單純針對防空戰力。

國防部強調，尊重外界對國防施政所提意見，惟外媒引述不明文件，內容顯非事實。國軍建軍備戰均依敵情威脅、作戰需求及聯合戰力規劃慎密推動，並依「處處皆戰場，時時做訓練」原則，建構可恃戰力，確保國家安全。