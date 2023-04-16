金素妍在第16集中驚喜現身。（friDay影音提供）

由李帝勳、金義聖、表藝珍等人主演的熱血復仇韓劇《模範計程車》系列，故事主打以各種轟動社會之真實事件改編而成並進行「以惡制惡」之劇情，2021年播出第一季在韓國創下單集最高16.0％、平均12.65％的收視率佳績，今年二月再推出的第二季，已於15日播畢，單集收視率衝上21.0％，全季平均15.0％，不僅雙雙超越第一季紀錄，更創下韓國本年度所有迷你連續劇的最高收視率，在台灣也於獨家播出本劇的friDay影音持續稱霸平台排行榜冠軍寶座。

在《模範計程車2》最後一周的劇情中，「彩虹運輸」五人落入「金沙會」圈套，李帝勳等人將計就計切斷反派集團金流，並挖掘出辛載夏的身世之謎令其悔悟知返，最後金沙會首腦「主教」（朴呼山飾）身亡、主要幹部全數「被入獄」，為事件劃下圓滿句點。而在全劇的尾聲階段，李帝勳重新投身軍旅，試圖調查軍中黃姓女中士在投訴性暴力案後遭受二次加害而自殺的事件，暗示著故事尚未完結，也讓粉絲們紛紛敲碗許願劇組趕快再推第三季。

其中最大的亮點，莫過於李帝勳先在第15集中再展百變演技裝瘋賣傻，搞笑之餘也上演了大量動作場面，並再度展露名品肌肉身材。除此之外，繼南宮珉之後，劇組先前透露的再兩位客串大咖也終於在第16集中現身，首先是金素妍以彩虹運輸「1號司機」的角色，駕駛模範計程車手持長槍帥氣登場即時營救主角群，接著則是文彩元在劇末以2月剛播畢的《權貴復仇》軍事法務官角色現身，在部隊營區裡和李帝勳相遇。

在《模範計程車2》播出最後一集前，主演群事先受訪的劇終感言也相繼曝光，李帝勳表示希望能和彩虹運輸的家人們一起寫下另一段故事、希望能製作第三季，表藝珍則期待《模範計程車2》能與大眾再次相見，張赫鎮祈願製作第三季，辛載夏則感謝觀眾對本劇和自己角色的喜愛。而在最後一集播出之後，李帝勳又在個人IG發文感謝觀衆和本劇所有相關人員，文末寫著「直到再相見的那天爲止，不要生病、不要受傷，我們要笑著再見」。friDay影音王牌熱血復仇劇《模範計程車2》全套16集均已上架。