蘇丹政變衝突昨（15）日擴大，正規軍與蘇丹準軍事部隊「快速支援部隊」在多城交戰，目前已知至少釀成56平民喪命、595人受傷。網路上也出現戰機在首都喀土穆上空飛行、坦克在首都街頭行駛、甚至輾過轎車的畫面，多家航空公司已暫停起降。

蘇丹爆發武裝衝突，2天釀成56平民喪命、數百人受傷。

英國廣播公司（BBC）報導，北非國家蘇丹的正規軍與準軍事部隊「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）的武裝衝突於周六惡化，包括首都喀土穆（Khartoum）、鄰近的恩圖曼（Omdurman）、巴赫里（Bahri）等大城16日凌晨爆發激烈槍戰，當地醫療組織透露，2日來全國各地至少有56平民喪命、595人受傷，其中喀土穆就有17平民罹難，另外有數十名士兵死亡。

正規軍與「快速支援部隊」均聲稱控制喀土穆機場及主要設施，正規軍更稱戰機空襲快速支援部隊的軍事基地。

蘇丹爆發武裝衝突，釀成56平民喪命、數百人受傷，戰機15日飛越首都喀土穆（Khartoum）。（圖／路透社）

畫面顯示，喀土穆居民在街上逃竄、尋找掩護，遠處有黑煙直竄天際。另外也有畫面顯示，正規軍的米格-29（MiG-29）戰機在喀土穆上空飛行，還有坦克在街上悠哉行駛，甚至直接輾過一般轎車。

Coup attempt in Sudan, action of MiG-29 SE of the regular army against the coup plotters (rapid reaction force) in the city of Khartoum.

By the way, a few months ago, Sudan gave permission to the Russian Federation to build a base in the Red Sea. Is this the West's answer? pic.twitter.com/KWUPDsIGdM — Spriter (@Spriter99880) April 15, 2023

Video of a tank casually rolling over a civilian car in #Sudan’s capital Khartoum as fighting rages between army and paramilitary groups. Both sides heavily armed: pic.twitter.com/bUHqJnSfDi — Joyce Karam (@Joyce_Karam) April 16, 2023

目前多家航空公司已經暫停起降喀土穆，沙烏地阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）指出，他們的一架空巴客機起火。

當地居民表示相當害怕、恐慌，人們都待在室內、不敢出門，居民塔莉亞（Duaa Tariq）說，一架軍機飛過她家後朝隔壁房子開槍。蘇丹民眾並未預期衝突會加劇，隨著道路封閉，許多人仍被困在路上。

圖為15日蘇丹首都喀土穆（Khartoum）街頭的一輛軍用車輛及士兵。（圖／路透社）

■蘇丹為何爆發武裝衝突？

蘇丹於2021年10月發生軍事政變以來就由軍閥統治，其中軍事將領柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）擔任蘇丹武裝部隊領袖，同時也是蘇丹實際上的元首，軍事將領達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo,又名赫梅蒂Hemedti）擔任副元首及「快速支援部隊」首腦。

圖為蘇丹副元首、「快速支援部隊」首腦達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）。（資料照／路透社）

近期這兩位實力最強的軍事領袖因對國家走向民選政體有不同意見而反目，其中主要癥結點在於將有10萬兵力的「快速支援部隊」納入正規軍的計畫，以及誰領導這支新部隊。

引爆兩軍周六衝突的導火線在於快速支援部隊將部分隊伍重新部署在全國各地，讓正規軍備感威脅。

目前尚不清楚是誰在周六上午扣下第一槍，不過外界擔憂蘇丹內戰恐怕只會更惡化。