高鈣套餐。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府參考國民營養健康調查，7歲至12歲學童每日鈣質攝取量均未達標，若長期鈣攝取不足，易導致學童骨骼成長不良，增加發生骨質疏鬆症及蛀牙等風險。有鑑於此，縣府積極規畫112學年度辦理「校園供餐質量升級－推動高鈣午餐」計畫，提升學童午餐菜色的鈣質供應量。

7歲至12歲學童1天應該攝取多少鈣質呢？縣府教育處指出，根據衛生福利部國民健康署國人膳食營養素參考攝取量鈣質的每日建議攝取量，7至9歲為8百毫克、10至12歲為1千毫克。

縣府教育處已在4月7日邀集校園營養師、午餐業者及專家學者，舉行高鈣食譜初審會議，將小魚乾、芝麻、起司等高鈣食材，結合苗栗在地特色食材，比如公館鄉芋頭、南庄鄉桂竹筍一同入菜，藉由學校午餐提升學生鈣質攝取量，並鼓勵學校午餐使用苗栗在地食材，落實「吃在地、食當季」的健康觀念。

教育處長葉芯慧表示，苗縣112學年度學校午餐採購契約範本將納入高鈣午餐計畫，後續研發高鈣午餐推廣教案，學校午餐不僅提供學童營養，更能教導學生如何從飲食中獲取足量的鈣質，吃出健康。縣府預計在6月舉行高鈣午餐記者會，出版高鈣食譜與教案，鼓勵各校及午餐廠商共同響應，守護孩子的健康。

縣長鍾東錦說，為了幫助孩子在學習階段能儲存足夠的骨本，期許學校除了供應高鈣午餐外，也能透過健康及體育相關課程，教導孩子均衡飲食觀念，改變生活方式，養成「不喝含糖飲料、充足睡眠及適度運動」等習慣，做個有「骨」氣的好學童。