本周四（4/20）除了是24節氣中的「穀雨」，也是農曆3月開始的第一天，大陸命理專欄《運勢女王》分享，生肖屬雞、豬、猴和羊的人，農曆3月（4／20至5／18）會有翻身的機會，在事業、家庭等方面都能得到很好的發展。

▎生肖雞

屬雞的人聰明且穩重，做任何事都能保持積極的態度，個性很好相處，所以人際關係非常好，對於事業有很大的幫助。今年農曆3月，屬雞人的目標意識更加強烈，會加快實現目標的速度，在事業上能夠站穩腳跟，各方面都非常有成就，收穫滿滿。

▎生肖豬

屬豬的人對於別人交代的工作都相當負責，不會有半分懈怠，就算遇到再難以解決的問題，也都能夠用十足的耐心去化解。今年農曆3月，屬豬人的腳步會更加穩重，以平穩的心態登上理想的位置，只要積極做好每件事，就能讓成就不斷擴大。

▎生肖猴

屬猴的人聰明且熱心，和身邊的人都能相處得很愉快，做任何事也會十分用心，極佳的人緣與認真的做事態度，為人生道路增添許多可能性。今年農曆3月，屬猴人在家庭生活上有很大的進步，日子會過得越來越富足，美好程度也遠勝以前。

▎生肖羊

屬羊的人做事認真、有自信，往往可以靠自己的注意力和堅強的意志力，把大部分的問題都解決，尤其是今年農曆3月，屬羊人想要向上發展，會有更大的空間，家庭成員也會成為你的貴人，讓你可以充滿勇氣、無後顧之憂地朝著目標邁進。