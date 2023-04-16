民進黨主席、副總統賴清德代表民進黨出征角逐2024年總統，繼台南市信賴台灣之友會昨首發起跑，宜蘭縣也在今（16日）至宜蘭縣議會大廳舉辦授旗大會；賴清德說，前總統馬英九想找回中國管制一中框架，表面和平是假的，而蔡英文總統在民主道路上展現自信、勇敢，看見了未來走向世界，才是台灣要走的路。

賴清德今致詞時表示，日前蔡英文總統出國訪問，同時間前總統馬英九也訪中，顯示出台灣2條不同的路。馬是走回過去，想找回中國管制的一中框架，若這條路繼續走，未來就會統一，表面和平是假的，而犧牲主權及民主體制，屈就中國是不可能得到真正的和平。

他說，蔡英文在民主道路上展現自信、勇敢的一面，看見未來走向世界，才是民主台灣應該選擇的路。如跟中國簽和平協定有效，香港如今也不會這麼辛苦，西藏變成什麼情形大家都很清楚，唯一目標就是台灣要堅持反侵略、保和平，用民主、和平、繁榮3項標準繼續深化民主。

賴清德進一步指出，過去中國最大外資投入的國家是台灣，20年前台商一年投146億美金，近期只剩50億美金，漸漸轉移到印太地區，顯示對外投資不能「把雞蛋放在同一個籃子」，台商立足台灣、行銷世界才是正確的路；且台灣位處印太地區第一島鏈，台灣的成功和失敗不僅是我們的事情，也關係到世界的和平。