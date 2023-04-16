據悉，經濟部能源局將祭出新版「限溫令」，針對用餐時段也做出限制，要求冷氣溫度控制在23度上下，將先針對連鎖餐飲業、旅館等地點試辦至明年底，最快2025年就會正式納管。對此，中廣董事長趙少康痛批，這明明就是「限電令」，主因就是蔡英文總統的能源政策錯誤，卻死不承認，只找老百姓麻煩，讓全民一起受苦受難。

趙少康指出，「限溫令」明明就是「限電令」，蔡政府就是不敢講，還要用「限溫令」來魚目混珠；明明是蔡英文的能源政策錯誤，卻死鴨子嘴硬就是不承認，只找小老百姓麻煩，讓全民一起受苦受難。

趙少康表示，經濟部的水情燈號行之有年，遇上像今年這樣不太下雨的氣候，各地逐步加強限水力道。而在國內核電廠只剩下核三廠一座繼續運作，發電能力大減下，又要兼顧空汙來襲，火力電廠隨時必須降載發電，再生能源不穩定，遇上今年缺水，水力發電也被限制，「巧婦難為無米之炊」的台電顯然玩不出什麼把戲了，不能開源只好節流，把腦筋動到全民頭上。

趙少康批，若民進黨繼續執政，以後台灣很可能會跟限水令一樣，出現「限電令」。氣溫30度以下不准開冷氣，30度以上每天限開8小時。沒太陽或沒風時，綠能停工，工廠也必須停工「單打雙不打」？這樣不用等到兩岸開戰，沒水沒電，還有哪家企業敢在台灣投資？