國民黨立委初選第七選區（信義、南松山）16日晚間開始進行民調，國民黨台北市議員徐巧芯今早也連掃5個市場，並遇到對手現任立委費鴻泰，徐巧芯表示，不只碰到費鴻泰，也遇到民進黨對手，但初選是君子之爭，遇到就輕鬆的握個手。

徐巧芯今早至光復、福德、林口、永春和中崙市場拜票，也遇上費鴻泰，有別於先前在中崙市場相遇的衝突畫面，此次見面和平許多。徐巧芯指出，一次掃5個市場一定會碰到，但不只碰到費，還碰到民進黨初選的議員，初選是君子之爭，因此遇到就是很輕鬆的握個手，很快又繼續和選民拜票，彼此都忙於爭取選民的支持。

而今晚開始進行初選民調，徐巧芯說，對於選情非常有信心，今日開始進行電話民調，早上也進行拜票馬拉松，尋求信義、南松山的居民支持，過程也遇到許多眷村伯伯的支持，不要依賴過去，不要被現在淘汰，要迎向未來，支持徐巧芯，讓年輕世代能夠傳承，讓國會戰力能夠加乘。