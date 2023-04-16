曾智希開心與大象互動。（三立提供）

曾智希開心與大象互動、餵香蕉。（三立提供）

曾智希開心與大象互動。（三立提供）

曾智希、王振富拍戲不忘搞笑。（三立提供）

張銘杰、王振復、曾智希前往泰國拍戲，與大象近距離接觸。（三立提供）

三立台灣台最新8點檔《天道》，首集劇情描述羅家的永興集團於泰國大象保護園區舉辦記者會，飾演羅家兄妹的王振復和曾智希為這場戲特別與劇組至泰國芭達雅拍攝，這是兩人第一次近距離接觸大象，曾智希還險被大象鼻襲胸。

《天道》大陣仗親赴泰國曼谷及芭達雅拍攝外景，同行演員包括謝承均、曾智希、王振復、張銘杰和王耿豪；曾智希表示，這是她接的第二檔戲，很榮幸可以來泰國，還是和謝承均一起旅遊過的地方，實在是太有緣分了。王振復也覺得在不景氣的當下，電視台大陣仗去泰國，可以感覺到錢都花在刀口上，動員整個劇組，希望這個橋段可以帶來好收視。王振復表示自己是家中最小的，上面有3個姊姊和1個哥哥，因為和兄姊差了7歲以上，小時候都是自己在玩，一直很希望能有弟弟妹妹，所以這次很開心和曾智希合作，說她是一個淘氣但沒有禮貌的妹妹，兩人從戲外鬥嘴到戲內，儼然是一對活寶。

曾智希與王振復、張銘杰還特別至芭達雅大象保護園區，與大象近距離接觸。她表示前陣子新聞有報導一個滿紅的大象保護園區，是可以自然地跟大象互動以及幫大象洗澡，救了很多很可憐的大象，因此一直很想去，沒想到這次可以圓夢，笑說第一次碰大象的時候很害怕，不敢靠太近，工作人員一直鼓勵她說「你要抱牠們」。曾智希說因為距離很近感覺大象更大隻了，有很粗的皮毛，摸起來有點刺刺硬硬的，跟想像的觸感不大一樣，但是摸久就習慣了，覺得大象很有靈性，對看之後，會覺得「牠好像很懂我」，她也一直摸象鼻，說：「謝謝你們那麼乖，很配合今天的拍攝。」

曾智希說，大象的鼻子裡面很多水分，不知道是鼻水還是口水，只要一甩就會到處亂噴，她一直很害怕被甩到，但大象其實很貼心，都會往後甩，所以會把那些液體噴到後面去，所以其實也不用那麼擔心。不過有時候會不小心被牠們的耳朵攻擊到，因為可以抱牠們拍照，牠們耳朵會一直搧一直搧，就會不小心被打到頭，最好笑是大象鼻子突然突襲曾智希的胸部，讓她驚嚇到，王振復笑虧「大象也知道吃美女豆腐」！

拍戲過程因大象很喜歡吃香蕉，劇組把香蕉擺在前面，大象就開始不受控，還沒有開拍，牠們就一直用鼻子去捲香蕉起來吃，結果正式拍的時候牠們就吃飽了，然後換其他大象一直要來搶香蕉，現場拍攝就很混亂。有一次曾智希拿一整串香蕉要餵大象，牠們居然會用鼻子跟嘴巴把蒂頭跟皮分開，只吃香蕉肉，讓她很驚訝原來大象那麼聰明。

喜歡動物的曾智希，自己有養貓和狗，除了蛇之類會害怕外，之前甚至想過要養一隻黑猩猩，因為看了日本的節目《阿龐與詹姆士》，就很想要養。她也很喜歡老虎跟獅子，去日本還特地去保護園區，就是為了要近距離跟野生動物接觸。