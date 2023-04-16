富邦悍將前役以9比0轟垮統一獅，但在9局上仍推出「勝利組」牛棚投手賴智垣，總教練丘昌榮也解釋原因，主要是因為賴智垣開季心態調整的還沒有很好，投手教練有給他一些課題，希望他能透過比賽調整。

賴智垣去年轉戰富邦成為牛棚要角，後援40場拿下3勝17中繼成功、自責分率1.35的成績，也入圍最佳進步獎。不同於去年慢慢轉往勝利組，今年賴智垣開季就被分配此任務，但他有些求好心切，反倒表現不如預期理想。

賴智垣本季8場登板吞下1敗、2救援失敗僅拿1中繼成功，雖然自責分率是不差的1.29，但每局被上壘率1.71，他也自評今年開季狀況還未調整到最佳，「感謝教練願意給機會調整。」

他指出調整的課題，主要是在場上對決打者心態要更強大一點，更大膽進攻好球帶，「主要是我自己想要每次出賽都能很完美守下來，投起來就會更小心，希望能盡快把心態調整回來。」昨天9局登板雖然又保送首棒打者林益全，但賴智垣立刻用雙殺化解危機，表現也獲得投手教練羅曼肯定。