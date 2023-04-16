金馬影后舒淇今（16）日歡慶47歲生日，女星林熙蕾身為她的閨密，也搶先在中午獻上祝福，不僅貼出多張合照，更直喊「最愛的老公」。

林熙蕾稍早在微博上曬出與舒淇的多張合照，並寫下：「我最愛的老公，生日快樂，和你一起成長，一起變老是最美好的事情！祝你永遠美麗健康快樂平安！我们一家人都愛你。」

在照片中可見兩人20多年的交情，與雙方家人時常聚在一起的模樣，尤其林熙蕾女兒生日時，舒淇都會親自現身慶生會，甚至逢年過節也會在社群平台上互道祝福，簡直就像一家人一樣。不過最引人注目的是，兩人素顏的合照，不管是20多年前還是現在，都讓人覺得在她們臉上似乎看不出歲月的痕跡，凍齡模樣令人網友嚇壞也羨慕。

林熙蕾曬出與舒淇20多年的合照。（圖/微博 林熙蕾）

貼文一出，舒淇也留言回應：「愛妳愛妳。」可見兩人深厚的情誼，而舒淇稍早在IG貼出工作照，不僅湧入大批粉絲獻上祝福，老公馮德倫也留言：「生日快樂，保持快樂與放鬆。」