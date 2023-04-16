苗栗45歲陳姓男子有毒癮，因缺錢買毒日前在苗栗市區，涉嫌偷竊路邊大貨車內工具箱變賣，經由被害人提供行車紀錄器影響，警方追查到陳男，將其逮捕歸案，並起出安非他命等毒品，16日依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

根據警方初步調查，陳姓竊嫌會開車四處尋找停放偏僻處所的車輛，破壞車窗行竊車內財物，此次看準大貨車內大多備有電鑽等各類工具，才下手行竊，警方依被害人提供影像以車追人，前往陳嫌家中查緝到案，並查扣約重2公克餘安非他命毒品1包。

而陳嫌偷來的工具都已變賣，陳到案時坦言犯案，並指是因缺錢買毒才會偷欠，全案訊後依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。

苗栗警分局表示，警方因即時掌握案情，積極訪查、蒐證，分析嫌疑人的作案手法，正確判斷可能藏匿處所，全力追緝，才能順利迅速查獲犯嫌，也再次提醒民眾應妥善保管重要財物，避免放在車內或無人看管地點，並同時加強相關防盜措施及觀念，切莫成為歹徒藉機犯案的目標。

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