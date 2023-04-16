面對中國崛起，美國霸權是否弱化成為學界討論重點之一。國立中正大學政治系教授李佩珊認為，美國的霸權秩序弱化是「自毀的過程」，源於四種內生性因素，包括公共財赤字、信任赤字、制度赤字和多邊主義赤字。

「美國霸權的衰退和墮落」研討會由民主文教基金會、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所、對外關係協會主辦，李佩珊16日出席研討會時，做上述表示。

首先是公共財赤字，李佩珊指出，美國秩序的基礎建立在霸權的國際公共財提供責任上，即「善霸」，但從二十一世紀初，美國的公共財提供角色不僅在弱化中，為了自身利益甚至以全球為壑。美國開始計較中國大陸搭了全球化的便車，今日美國不管民主黨與共和黨都閉口不提自由貿易，科技民族主義與新保護主義捲土重來。中國大陸反而以全球化捍衛者自居， 在世界秩序裂解之際扮演整合者角色。

其次是信任赤字，李佩珊指出，美國多年來採取量化寬鬆、濫發貨幣、再升息與縮表構成的循環，使美債與美元信用開始遭逢信任危機，牽連歐洲，全球資金尋求避險，其中的中東國家主權財富基金動向與能源出口大國的人民幣結算趨勢，又給了中國大陸前所未有的戰略機遇。

至於制度赤字，李佩珊認為，美國民主制度陷入意識形態的嚴重分歧，政黨政治兩極化與激烈惡鬥，民粹主義高漲；不論左右的意識形態激進化，「標榜寬容理性對話的政治自由主義日薄西山」。

多邊主義赤字方面，李佩珊舉例，由於美國國內立法捍衛國際經貿利益極為有效，喊出美國優先之後，對於世界貿易組織也日益漠視，甚至杯葛人事任命，中國大陸再度你丟我撿，以世界貿易組織之擁護者發聲。

李佩珊還表示，美國藉由架構同盟，再由同盟之間聯結為網絡來遏制中國；中國則拉朋友圈奪取多邊主義戰略高地，不結盟，止於夥伴關係。兩種多邊主義競爭牽動美國秩序的未來，廣大亞非拉國家則重燃「從帝國廢墟中崛起」的想望。