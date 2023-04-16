台灣B肝病毒帶原者可能高達190萬人，醫師表示，若知道自己是B肝帶原的人，應每半年追蹤一次，以便了解病毒量及肝功能，由於目前健保卡並未註記病毒性肝炎，帶原者平常就醫時要主動告知醫師，以便用藥時避開容易損害肝功能的藥物，若不慎引發猛爆型肝炎，致死率達8成。

基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘在中廣《聽醫生的話》節目中表示，台灣潛在的B肝帶原者可能高達190萬人，其中98%都是終身帶原。因台灣自1995年起為新生兒全面接種B肝疫苗，所以年紀小於38歲者的B肝盛行率約僅1%，但38歲以上族群盛行率恐達12%。

他表示，由於健保卡未對病毒性肝炎進行註記，因此B肝帶原者就醫時要主動告知醫師，以便用藥時避開一些容易造成肝功能異常的藥物，例如治療黴菌的皮膚科藥物、部分降血脂藥物。至於某些人不知自己是否為B肝帶原者，他表示，可透過抽血檢驗確認是否為B肝或C肝帶原者。

他並表示，猛爆性肝炎一旦發生致死率達8成，症狀為黃疸、凝血功能異常、肝昏迷，病因主要為B、C肝這類病毒性肝炎，其次為酒精性肝炎。

錢政弘並提醒，B肝帶原者切忌服用來路不明的藥物、保健食品，以免引發急性肝炎，進一步惡化成肝癌。他表示，研究發現，約3成的肝癌患者未經肝硬化過程，而是由肝炎直接轉為肝癌。

他提醒，B肝帶原者若大於40歲、一等親有肝癌或肝硬化家族史，或有中度肝纖維化，要儘早就醫治療，以決定是否提早使用抗病毒藥物。