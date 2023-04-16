蔡英文總統今(16日)往新北市淡水，應長老教會之邀出席「馬偕紀念大樓落成啟用感恩禮拜」，總統府秘書長林佳龍、立法委員洪孟楷、市議員陳偉杰以及民進黨新北黨部主委何博文皆出席；其中淡水長老教會主任牧師鄭浚豪致詞時說提到，今天大樓落成就宛如過林佳龍去年參選新北市長的口號「新北大翻新，大家一起走」，今天是「教會大翻新，全新的希望」。

蔡英文提到，馬偕紀念大樓在過去40多年來，是淡水地區重要的服務中心，但因海砂屋的關係，後來由潤泰集團總裁尹衍樑幫忙，跟教會合作重新造這棟大樓，今天大樓落成啟用，未來也將馬偕博士的精神繼續傳承下去，並繼續服務當地的社區。

淡水長老教會主任牧師鄭浚豪表示，馬偕紀念大樓的工程實屬不易，因為大樓兩邊為淡水禮拜堂與滬尾偕醫館等市定古蹟，工程前提需經文資審查，再加上工程資金極為龐大，教會無力自主重建，潤泰集團尹衍樑總裁獲知後即於2021年4月12日立承諾書，以實物捐贈方式拆除暨重建馬偕紀念大樓。

他也提到，就如同林佳龍去年參選新北市長時最重要的口號「新北大翻新，大家一起走」，透過今天的場合，我們也要跟大家講「教會大翻新，全新的希望」，新的歷史我們一起寫，加油淡水教會。