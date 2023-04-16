中市霧峰85歲呂姓老翁今年初喪子、清明節前又喪女，54歲女兒臨終前仍心繫老父，遺言交代「叫爸爸要吃飯！」催淚，地方善心人士陳聖尉號召募款協助辦後事外，並籌募20萬元要助呂女完成遺願。市議員張芬郁16日前往探訪，要求社會局應研議協助無依長輩辦理財產信託頣養天年計畫。

據了解，呂女獨自在外租屋工作，近來身體常不適，住院1個多月後，打電話給友人張女，請她到醫院幫忙簽急救、開刀同意書，並把郵局密碼告訴她，幾天後，呂女就離世了。

「叫爸爸要吃飯！」張女傷心地說，呂女臨終前還掛念著85歲老父親，特別交代她這件事，但她付清醫藥費後，呂女戶頭剩2千多元，實在無法完成好友遺願，幸好，中正社區發展協會理事長陳聖尉不但出面協助聯絡社會局、尋找禮儀社，還幫忙籌募款項完成後事，還協助照顧呂父，完成呂女遺願。

據了解，呂父獨居窄小鐵皮屋，是社會局列冊關照的中低收入戶，仰賴補助過日。他育有3名子女，大兒子已失聯、小兒子在今年初過世，警方通知呂女認屍，她辦好弟弟喪事，還未辦理好財產債務繼承等問題，也因病離世；呂父記憶力退化，至今無法理解女兒已過世。

陳聖尉表示，地方善心人士慷慨解囊協助呂女喪葬事宜，並籌捐約20萬元要協助完成她的遺願；社會局社工也出面協協尋大兒子，共同討論如何安頓照顧呂父，並將善款專用在他身上。

市議員張芬郁今天前往探視後表示，金管會近年積極推動銀行辦理高齡者及身障者財產信託商品，台中市80歲以上人口多達8萬多人，台中市社會局針對65歲以下心智障礙子女，提供300萬元以下的財產信託服務計畫，目前有26案接受補助；高齡者財產信託部分，則提供資訊方式鼓勵長輩辦理。

張芬郁建議，65歲以上的心智障礙者若有信託需求，應一併納入補助計畫，同時考量老年信託規劃，要求社會局積極協助無依長輩，若長輩有意願，應派員陪同和銀行洽談。