一名人夫阿寬（化名）外遇，多次與小三發生性行為被元配抓包，還遭到小三威脅，要求他放棄家庭，讓元配大受打擊，憤而控告小三求償撫慰金100萬元。花蓮地院審結，判小三要賠償25萬元為適當。可上訴。

判決書指出，元配主張，與男子阿寬於1997年間結婚，育有2子女，後來阿寬開設公司後與女子A有密切業務往來，2022年7月間她質問阿寬後，阿寬才坦承從去年5月起多次與A女發生性行為，A女還會以事業作為威脅，要求他放棄家庭，繼續交往。

元配指控，A女明知阿寬已婚，仍選擇與阿寬親密交往還多次發生性行為，因自私縱慾而破壞她的家庭與婚姻，她所承受的精神痛苦難以筆墨形容，依法向A女求償100萬元精神撫慰金。

對此，A女辯稱，此案的證據是她與阿寬的錄音對話，但認為並無法從該錄音檔案得知她做出何種侵權行為，且她長期上大夜班，服用精神疾病藥物，當時是不堪元配的騷擾，才會承認與阿寬發生婚外情，再加上阿寬自承不舉，她實在不可能與阿寬發生性行為。

花蓮地院審理時，法官勘驗錄音檔案，發現對話情境中，可見為元配帶著阿寬到A女家中質問發生婚外情一事，A女則責備阿寬為何與她發生婚外情後，選擇站在元配那方等語，均可認定A女的行為已經侵害阿寬妻子配偶權，酌情後判A女須賠償25萬元為適當。可上訴。