文學與陶藝結合跨域展出「陶然走筆－陶與文學主題展」，自本月1日起至7月30日止於南投縣文學資料館登場，15日下午舉辦開幕儀式。（南投縣政府提供／潘虹恩南投傳真）

南投縣政府文化局策畫跨域展覽「陶然走筆－陶與文學主題展」，自本月1日起至7月30日止於南投縣文學資料館登場，網羅南投縣多位文學家的陶文學作品及玉山文學獎得獎詩作，同時展出南投陶展示館典藏南投陶珍貴文物，邀請民眾一賭南投陶精湛作品。

文化局長林榮森表示，南投縣有得天獨厚的天然地理環境，孕育豐富的史前文化，縣內文化遺址陸續出土各類原住民陶片，與先民生活息息相關，可見陶與南投淵源之深，文獻可考的南投陶歷史已超過200年，而後於日治時期陶業達到鼎盛；南投陶發展至今已從生活領域擴展到文化藝術層次，成為南投的特殊產物之一，南投文學家也多有以陶為題的文學作品，激盪出文學與工藝間的美麗花火。

林榮森說，製陶工藝的過程大致分為採土、練土、配土、成形、上釉、燒製，文學家常以製陶過程比喻人生，或以陶瓷品、南投窯業及陶藝師為書寫對象；透過文字的演繹，將人生的磨練寄寓陶藝創作或陶瓷器皿之中，或以報導文學形式推介南投陶，賦予了南投陶更豐富的內涵和生命力。

開幕儀式15日下午由林榮森主持，包括多位文學家、陶藝家及各界人士出席共襄盛舉，場面熱鬧。林榮森說，此展以文學與陶為主題策展，希望藉由文學型態提升南投陶藝術層次，展現南投陶豐沛的文創能量，也讓南投陶持續發揚光大，走向國際。

南投縣陶藝學會汪淑華、李信穎、廖冠程3位陶藝師也帶領民眾進行陶藝體驗，並由文學家紀少陵以「意匠的掌紋－陶鈞文思，賞鑒風土的交光疊影」為題，分享陶文學創作過程。