苗栗縣竹南鎮「崎頂火車站」，因為神似知名日本動畫《你的名字》場景而爆紅，吸引不少民眾拍照朝聖。某電視台女主播在個人IG分享1張網美照，是她坐在崎頂火車站月台緣，將美腿伸展到鐵道中的美照，引發網友責難。對此，管轄崎頂火車站的鐵路警察局竹南派出所表示，此行為違反《鐵路法》規定，將通知到案說明，依規定函送交通部裁處。

該名正妹主播分享的網美照，目前已經刪文，但被截圖轉發到臉書粉絲專頁「台灣便當管理局–附屬鐵路部」，並發文指出，「想要搭交通工具、遊樂區都終身半價嗎？等通過列車衝過來，就達成了」，結果引起網友熱議，被狠酸「拍照時是網美，出事就變亡美」，事後還被眼尖網友認出是某電視台主播。

鐵路竹南派出所表示，依據該照片顯示，該女子行為涉違反《鐵路法》第57條第2項「 行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，將通知到案說明，依規定函送交通部裁處，依《鐵路法》第70條第1項規定可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。呼籲旅客或造訪車站的遊客要有自我人身安全維護的觀念，並遵守鐵路相關法規。