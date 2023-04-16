台灣大哥大在2月24日決議併購台灣之星，雙方合計用戶數976萬戶，穩坐二哥，進逼中華電信的1065萬戶，電信業重回「三雄」時代，一名使用台灣之星的網友日前收到官方寄來的簡訊，保證合併後能持續享受月租94元，4G網路吃到飽合約，笑喊能安心當釘子戶用到爽了，但網友卻搖頭，「以後能搞你的方式有很多」。

原PO日前在PTT發文，他是台灣之星雙11「限定優惠方案」，近日收到官方傳來簡訊通知，說他這是終身優惠，所以綁約到期後，月租費不變，仍是94元，繼續享有4G網路不限速吃到飽、網內免費、每月網外＋市話100分鐘等優惠。

原PO表示，台灣之星官方簡訊最後還說「台灣大哥大於與本公司合併後將依法承接，台灣之星用戶於本專案享受之優惠與權益不受影響、不會改變。」讓他覺得自己的權益穩了，在4G關台前，可以安心當台灣大哥大釘子戶用到爽。

文章曝光後，許多網友認為還是要等到合併後才知道，「我前女友也傳訊息說過會永遠愛我」、「降優先權、偷限速，能搞人的花招多的是」、「簡單～幫你升級使用5G訊號就不適用了啊」、「就繼續做夢，在尖峰時段、人多的基地台，你的吃到飽優先權會跟1399的一樣？」

但也有人認為已經很有心了「94元真划算」、「算有心了啦，還特地傳簡訊穩定台星用戶的心，怕np到中華、遠傳吧」、「反正別續約改約就是，至少讓你用到4G關門」。