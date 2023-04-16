麥卡洛從後方偷襲丁恩迪後腦。(取自YT畫面)

無論如何用這種方式來發洩在場上的不滿，台新夢想家洋將麥卡洛可說做出最壞的示範！夢想家16日在主場迎戰桃園璞園領航猿，沒想到打到上半場還剩2分35秒，麥卡洛竟然直接從後方揮拳毆打領航猿外籍生球員丁恩迪腦袋，當場引發激烈衝突，麥卡洛自然換來奪權出場命運，接下來很可能還會遭到禁賽處分。

整個事件的導火線，在於前一波進攻，丁恩迪的上籃遭遇麥卡洛狠狠拉下，結果麥卡洛被吹技術犯規，心懷不滿的麥卡洛就在準備發球進場之際，突然就朝丁恩迪的後腦勺揮拳，兩人更在場上爆發衝突，幸好馬上被裁判與隊友拉開，丁恩迪甚至隔空比出「放馬過來」手勢挑釁，也讓麥卡洛更加憤怒差點又衝上去。

最後裁判看過慢動作重播，宣判麥卡洛奪權出場，丁恩迪也換來一次技術犯規，領航猿獲得1次罰球機會與球權，可是場上僅剩吉爾貝克一名洋將可用的夢想家，接下來戰局自然更加不利了。

領航猿最後以87比74擊潰地主夢想家，順利穩住例行賽第3位置，落敗的夢想家雖以15勝20敗續居晉級季後賽邊緣的第4，跟並列第5的高雄17直播鋼鐵人與新竹街口攻城獅之間的勝差只剩2場。