新北市長侯友宜（右2）出席新北市鐵道馬拉松接力賽活動，偕同基隆市副市長邱佩琳（右起）、台北市長蔣萬安及桃園市長張善政一同為比賽合影，宣達本次追火車路跑的樂趣。（鄭任南攝）

國民黨徵召腳步愈來愈近，新北市長侯友宜今日與桃園市長張善政、台北市長蔣萬安分別率隊參加新北市鐵道馬拉松，他事後在臉書貼文表示，「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑」，他和好夥伴們合力完成賽事，一起追逐火車、追逐陽光，一群人凝聚力量、蓄勢待發，朝著目標共同前進的感覺，真好！

侯友宜說，他與桃園市張善政市長、台北市蔣萬安市長、林奕華副市長、基隆市邱珮琳副市長一同站上新北市鐵道馬的起跑線，攜手向前邁進。

侯友宜指出，今日清晨天還未亮，基北北桃四縣市政府已經來到貢寮大集合，第八屆「追火車」鐵道馬拉松接力賽正式登場，團隊中的每一個人都是「神隊友」，展現出一棒接一棒的接力精神。

侯說，沿路上風光明媚，他和好夥伴們合力完成賽事，一起追逐火車、追逐陽光，一群人凝聚力量、蓄勢待發，朝著目標共同前進的感覺，真好！

侯也指出，新北市鐵道馬以旅跑精神發展雙溪貢寮地方觀光，藉由賽事讓大家對東北角小鎮的人文特色與產業有更深的認識，擁抱世界級的山海美景，邀請大家，明年一起來參加。