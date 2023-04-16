縣長鍾東錦（左三）等人到場共襄盛舉。（李京昇攝）

苗栗家扶中心目前扶助906戶、1659名經濟弱勢家庭學童，雖然歷經新冠肺炎疫情，但認養人仍持續提供扶助，為讓學童們表達感謝，家扶中心16日舉行家扶相見歡活動，共有251位認養人、認養童以及雙方眷屬相見歡。其中，來自西湖鄉的胡名峰，接受台北市曾朝琴夫妻長達11年認養，胡近年成家立業，也從認養童升格為認養人，今天2人驚喜會面、真情流露擁抱，場面溫馨感人，更讓綿延16年的「助扶」情繼續傳承。

胡名峰11歲那年、父親因病離世後，母親1人挑起撫育4名子女的重擔，當年的名峰才年僅11歲、幾乎一夜長大，義無反顧協助照料3名年幼的妹妹們。苗栗家扶中心在94年間開案扶助了名峰4兄妹，這個契機也讓他與認養人曾朝琴夫妻牽起了一世的緣份。

家住西湖鄉、今年29歲的胡名峰，從「扶助童蛻變為認養人」，今天跟妻子帶著2歲女兒出席相見歡活動，胡抱著女兒驚喜現身，曾朝琴喜出望外跟胡擁抱。胡名峰說，早年被認養時，起初定期透過書信跟曾叔叔連繫，大學就讀台北市文化大學，曾叔叔不時帶著他跟女友吃飯、聊天，就像一家人的親密氣氛，讓當時人生地不熟的胡名峰，感受了「家人」的護持、撫平不安的心。後來，透過FB臉書隨時關心彼此生活點滴，在胡名峰的心裡，曾叔叔就像父親般讓他信賴且依靠著。

胡名峰說，他2020年4月結婚時，正值新冠肺炎最為嚴峻、全國3級警戒艱難時刻，曾叔叔不畏染疫的風險，義無反顧專程南下出席婚禮，讓他感念至今。畢業後投入軍旅6年，目前在一家科技公司任職他已成家立業，家庭與事業穩定的同時，不敢忘記當年受人點滴的幸福，不管自己是什麼身份，有能力時，也要為社會盡一份力，於是，在家人的支持下，回到苗栗家扶中心擔任認養人，讓綿延16年的「助扶」之情，再自己身上繼續無限期傳承。

60歲的曾朝琴目前是從事壽險業，他說，會投入認養人主要受到921大地震影響，當年震災後得知南投急缺認養人，主動發起辦公室同仁加入認養人行列，累計認養30名認養童、其中有家扶建議的10名國外認養童，在整個過程中他很感恩，對他來說也是一種學習。曾說，當年跟胡名峰初步碰面時，胡會主動照顧其他認養童，讓他印象很深刻。

家扶中心主任湯鳳琴說，新冠肺炎疫情持續3年多，改變也影響了原本生活方式，但是認養人始終陪伴認養童經歷一切，為感謝認養人長年對認養童的付出，透過三義鄉西湖渡假村支持，今天苗栗家扶相見歡~「西」手桐遊，「湖」光山色」活動，讓認養人與認養童在平日書信筆墨的生活分享、支持鼓勵，攜手走出戶外，放鬆身心靈、增進情感交流。

縣長鍾東錦說，今天有幸見證曾朝琴、胡名峰的認養故事，曾先生16年前伸出愛的雙手扶助了胡先生與3位妹妹們；如今，胡名峰成家立業，不忘當年點滴湧泉，愛的延續傳承，同樣的伸出他的雙手扶助了需要的孩子，令人感動，更感恩認養人的無私付出，一定能教養出心存感恩的孩子，未來出社會做個有用的人。鍾縣長會後也跟曾、胡和家扶中心人員合影，為他們加油打氣。

家扶中心今天在活動中設計團康互動遊戲，結合園區中各個休憩特色定點，讓與會的認養人與孩子們漫步自然環境中，彼此談心、分享生活大小事，為難得的相逢片刻留下永恆回憶。

湯鳳琴說，苗栗家扶中心1970年6月成立，持續性的針對縣內經濟弱勢家庭提供服務，截至今年3月止，苗栗縣共扶助906戶、1659名經濟弱勢家庭的兒童與少年，總計有4693名認養人每月提供經濟上協助。今天安排73位認養人邀請認養童及雙方眷屬共178位，總計251名參與相見歡。