不少人都希望能應徵上夢想的公司，一名女網友表示，自認學經歷不錯，面試的表現也很好，還是被公司發感謝函，她回信問人資未錄取的原因，沒想到竟收到人資來信，且是錄取通知，結果意外反轉讓她超驚喜，將經歷PO上網鼓勵網友。

原PO前天（4月14日）於論壇《Dcard》指出，在國小擔任實習教師，近日拿到教師證，但覺得很空虛，因為自己對老師這個職業並無太多熱情，想趁年輕多嘗試，結果上求職網站看到夢想的公司在徵人，面試時自覺表現很好，學歷也不差，也接受公司給的30K月薪，但最後卻收到感謝函，讓她晴天霹靂。

原PO表示，雖然她投履歷的產業和她所學沒有關係，但她非常有興趣，回信問人資未錄取原因，沒想到再收到人資來信竟是錄取通知書，人資表示，因為原PO沒有經驗，怕未來有更好的發展會做不久，才未錄用。

一封電子郵件意外讓結果反轉，讓原PO又驚又喜地說，「原來多一點自信就能錄取，希望可以鼓勵到正在找工作或被發感謝函的人。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「不錯啊！有時候積極的態度的確很重要 而且『主動』也是加分」、「居然還可以這樣翻盤，祝福妳未來工作順利」、「恭喜！妳很有勇氣，也很替妳開心」、「我也有2至3次這種經驗，感覺很像是資方也沒有很確定要用誰，剛好有人回覆感謝函，反而激起了他們的興趣，難道這就是欲拒還迎？」、「我若是主管，收到妳的回信詢問原因，我肯定會重新考量、甚至錄取妳」。