重生的大地、作伙來護樹活動，響應2023年世界地球日，日月光高雄廠員工、眷屬，以及楠梓里民，現場150人共襄盛舉。活動中經驗豐富的長者與年幼學童相互照顧與分享資源，加上中生代致力推廣生態環境教育傳達環保理念，藉由環園步道的環教課程融合歷史介紹、生態教育，日月光小小植物園的樹苗照護，建立正確種樹、愛樹、護樹觀念，共同植樹護林守護台灣的綠化。

2014年起日月光在高雄都會公園種下台灣欒樹、台灣櫸、無患子、印度紫檀、矮仙丹等樹種，現今樹木群茁壯長葉，優美樹形與樹種特性成為市區的綠意美景，林間偶爾可見斑鳩、松鼠、蜥蜴、蝴蝶等動物，優化生態環境讓公園成為令人流連忘返之處，大地再度充滿生機，日月光透過種樹、護樹守護地球環境，在楠梓區持續推動都市森林保護，改善都市揚塵狀況，固碳達14.85噸，高雄廠以讓企業永續經營的態度積極正向，守護自然之路並肩同行。

日月光高雄廠重視ESG，積極發揮綠色影響力，除了關鍵技術的研究創新引導產業綠色轉型，長期推廣日常環境保護，更多年響應世界地球日，號召全體員工一起愛護環境，辦理多元主題活動如，淨灘、淨道、淨山、無痕飲食及日常節能節水小撇步宣導等，帶領大家從生活簡單入手，並且透過展覽向民眾推廣環境關懷理念響應綠生活。日月光善盡企業公民責任，透過最貼近民生的方式與地球共好，將永續融入生活，致力實踐綠色生活。