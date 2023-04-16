當地媒體報導，杜拜一棟住宅大樓今天發生大火，造成16人死亡，9人受傷。

法新社報導，火苗從舊城區拉斯（Al-Ras）街區一棟大樓的4樓竄出。

阿拉伯聯合大公國媒體引用民防部門聲明表示，根據初步調查，火災起因為「未遵守建築安全規定」。

杜拜為阿聯7個酋長國之一，人口約330萬，其中近9成為外籍人士。罹難者國籍尚未公布。

杜拜過去曾遭逢數起大火，雖造成嚴重損害但傷亡人數少。

由於建築外牆常使用易燃材料，當局2017年為降低火災風險，宣布實施更嚴格的建築法規。