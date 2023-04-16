于美人今天和梁赫群出席乾眼症論壇記者會。（陳俊吉攝）

于美人今（16日）和梁赫群出席乾眼症論壇記者會，因兒子Max一眼罹患罕見疾病「非典型虹彩炎自體免疫攻擊」，幾乎全盲，再次提及兒子視力問題，她充滿不捨地說：「我兒子眼睛不好，我也很注重眼睛，如果有一天他真的看不到，我就是他的眼睛。」

于美人感嘆表示希望能夠把兒子另一眼保住，可是世事難料。提到兒子應該沒有辦法當兵，她難掩感慨，表示如果孩子能夠當兵，代表他是健康的。不過，她仍正向面對，「沒有關係，人生高高低低、起起伏伏，我們要訓練的是，如何去接受吧。」

而她日前邀納豆、依依到家中作客，臉書發文湧入14萬多粉絲按讚，她說納豆中風後2人1年多沒再見面，這次納豆終於到家裡吃到她做的家常菜，令她非常感動，還自豪地說納豆對她的廚藝讚不絕口。

對於外界稱納豆主持功力大不如前，于美人說：「我跟小梁也被說主持功力退步，納豆中風過能夠站在那，已經很振奮人心了，不用去在意酸民的言論。」，認為納豆能恢復到這個程度已經很了不起。