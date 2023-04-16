十銓Security產品系列推出MicroSD Hidden記憶卡及MicroSD Security記憶卡，Hidden記憶卡透過韌體設計，可以隱藏存儲在記憶卡中的敏感資料，增加保密性，適用於工業自動化、物聯網、智慧製造等行業，可以有效保護數據安全。Security記憶卡則採硬體設計，搭載高強度加密技術，有效保護記憶卡中的敏感資料適用於需要高度安全性的行業，例如金融、醫療、國防等。

因應全球2023年資安「零信任」資訊安全發展趨勢，身分安全備受重視，十銓Security產品系列亦推出具備FIDO II身分驗證技術的USB儲存裝置，提供更安全可靠的金鑰加密技術、身分驗證功能，USB儲存裝置支援觸控式驗證功能，多一層登入安全保護，以及更高級別的密碼安全性，可滿足公司內部企業級應用、以及多數服務網站的平台(如Google、Dropbox)以及其他身分驗證等情境，打造客戶兼顧便利與安全的無密碼驗證體驗。十銓將持續部署專業、客製化的安全加密儲存方案，協助客戶完整落實資訊安全防護。