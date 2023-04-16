國道1號北上95.8km新竹交流道路段，16日下午2點35分發生1起交通事。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

國道1號北上95.8km新竹交流道路段，16日下午2點35分發生1起交通事故！1輛自小貨車疑自外側車道欲變換車道至中線車道時，突發現內車道亦有車欲變換至中線車道，即往右閃避失控撞擊外側護欄後翻覆。

意外造成小貨車32歲林姓駕駛及蔡姓男乘客受傷，還好兩名傷者意識均清楚，由新竹市消防局救護車送往竹北東元醫院就醫，車禍也造成車流回堵約2公里。