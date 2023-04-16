藝人黃少谷以「強辯樂團」主唱出道，隨後參與許多戲劇演出，2020年結婚後育有1子，為減輕家庭負擔，他近年積極發展副業，也兼職計程車司機。不過，他稍早在臉書怒控乘客冤枉他繞路，不僅不接受協調，事後還投訴給低評價，讓他直言：「這樣的情緒勒索，非常的低級。」

黃少谷今（16）日在臉書發文表示，11日深夜載到一位要從台北世貿到桃園的女乘客，由於對路況不太熟悉，於是他按照手機Google導航行駛，途中乘客不僅低頭看手機，還一度閉眼休息，怕吵到對方的他，甚至將音樂關掉讓對方休息。怎料，抵達目的地時，他按照跳錶顯示的1420元向乘客報價，但對方卻直接說：「你繞路了。」

他當下急忙解釋，「這一區我真的不熟，我也都是照著導航走，如果小姐認為我繞路，那您可以輸入一個你認為合理的金額，或是你平常坐車的車資」，但該乘客只是說：「不用了」，便用App付款。然而，稍早才從客服中心得知自己被客訴，並給低分評價，讓他相當不解。

他氣憤表示，「當下我也有提出降低金額的方式，想讓乘客心裡舒服，對方不接受是因爲她想要達到給我一顆星，然後直接客訴我」，如此重視服務品質的他，認為這種態度被待乘客糟蹋了，並呼籲每位乘客都能站在司機的角度思考，避免過多的行車糾紛。