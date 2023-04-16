台灣民意基金會15日發表「台灣人的政黨支持傾向」即時民調，結果發現，支持民進黨的為28.6％、國民黨25.9％、台灣民眾黨為15％，無特別支持政黨為25.2％。對此，媒體人韋安今（16）日就表示，「為什麼在沒有發生外在重大變故之下，國民黨的支持度會劇烈反彈？關鍵就在於國民黨2024最強人選侯友宜當下的『做為』」，引發討論。

韋安在臉書上PO出一篇「侯友宜一直在保護和維護黨！國民黨支持度為什麼大幅反彈？」的文章表示，台灣民意基金會15日所公布的最新民調顯示，相較於3月，國民黨的支持度上升了8個百分點，來到25.9%，與民進黨的28.6%相差不遠。韋安認為，「關鍵就在於國民黨2024最強人選侯友宜當下的『做為』，侯友宜最大的『對手」就是他自己！他最大的『靠山』就是人民」。

韋安也提到，侯的座右銘是，「捨命難，捨名節更難。為人民、國家大義，兩者皆得捨！」因為他自認，「我的命都是兄弟相挺才存有」，「我的命是為國為民而存有，這是不變的信念，至死都不改變」。韋安更驚呼，「所以為了『團結』！侯友宜總是做到，忍他人無法忍，有些人為了政治企圖，一直在有意無意地，用看似一本正經的言辭，要麼挖坑給侯友宜跳，要麼製造深藍支持者，與侯的對立或猜忌」。

韋安也提及，侯友宜現在還是一切以正向和光明磊落的態度，希望團結同志，團結人民，繼續往前大步走。「努力做好事情，用市政滿意度讓民眾增加對黨好感，對黨的承擔做到了，對同志的團結也沒問題，不請之友。韋安最後也強調，「天道酬勤，當侯友宜越受到不公不義對待，越會有更多的人同情他，體諒他，和支持他」。