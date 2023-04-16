警方提醒，投資虛擬貨幣要小心被騙到假交易平台，落入詐騙陷阱。（警方提供）

警方提醒，投資虛擬貨幣要小心被騙到假交易平台，落入詐騙陷阱。（警方提供）

刑事局16日提醒，假交友結合假投資，會誆騙至假的虛擬貨幣交易網站投資，如標榜高獲利、穩賺不賠等話術應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。林姓女子就是誤信網友灌迷湯，花了新台幣270萬買泰達幣，結果全部打水漂，損失慘重。

刑事局表示，幣圈名言「DYOR」，就是「Do Your Own Research」，意思為投資理財應做足功課，切莫輕信他人推薦項目就盲目跟進。

警方指出，去年12月林姓女子透過LinkedIn社交平台結識自稱為香港投資顧問的男子，2人通過通訊軟體LINE 成為好友，該名男子更展開柔情攻勢，天天向她噓寒問暖，並成為情侶關係。今年1月開始，對方不斷告知被害人投資虛擬貨幣的好處，誆稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿被害人借款進行投資，被害人一開始在幣安虛擬貨幣交易所自行操作持有泰達幣（USDT），而後歹徒即介紹宣稱報酬率比幣安更高的虛擬貨幣網站給被害人。

該假網站客服人員更是透過私加LINE與被害人聯絡，指示被害人將原持有之虛擬貨幣轉移至不明錢包，從今年1月至3月，短短不到2個月時間，被害人便已投入270萬元投資，直至被害人想出金，卻遭客服人員索取稅金，甚至遭威脅不按時繳交將會扣繳罰款，被害人此時才驚覺遭詐騙。

刑事局說，另名網友「帶闖幣圈」案例，發生於今年2月，歹徒於臉書主動搭訕被害人，透過私加LINE與被害人聯繫並發展感情，並同樣以保證快速獲利、穩賺不賠之說法，慫恿被害人至「PLUBIT EX」投資平台APP註冊，將原持有之乙太幣（ETH）轉入該平台，並依歹徒指示存入指定的電子錢包內，前後不到1個月時間，被害人陸續投入180萬元，直到無法出金，鼓起勇氣向警方諮詢，才恍然大悟，原來已落入詐騙陷阱。

刑事局表示，假交友投資虛擬貨幣類型，詐騙集團會在社交媒體平台如臉書、IG等，或以交友軟體搭訕、交流，進而透過LINE等通訊軟體，與被害人日常閒聊、培養感情，並逐漸灌輸投資理財迷湯，一步一步引導民眾註冊假虛擬貨幣交易平台，接著表示自己有內幕消息，要求民眾買幣或將貨幣轉向另一個宣稱回報率更高的錢包位址，然而前期這一系列感情鋪陳及好心投報賺錢管道的目的，都只是為了騙錢。

另打詐國家隊為喚起全民防詐意識，將於5月5日全民反詐啟動日，舉辦「全民反詐 藝起發聲」活動，屆時16部會識詐成員將與國內近40名知名藝人齊聚一堂，共同宣示反詐宣言，提醒民眾防詐資訊，提升國人防詐免疫力。