創見ESD310C行動固態硬碟具備USB 10Gbps超快傳輸效率，擁有固態硬碟等級的飆速性能，最高讀寫速度可達1050MB/s和950MB/s，可快速讀寫大量文件與多媒體檔案，同時搭載SLC Cache技術，提升資料寫入速度。ESD310C外殼以輕薄、高耐用的鋁合金噴砂工藝打造，不僅強化散熱效能，更高規格保護內存資料，內建的ECC糾錯功能，提供絕佳的資料儲存穩定度。

創見ESD310C行動固態硬碟提供USB Type-A與Type-C雙接頭設計，可支援各式外接式裝置與系統平台，並相容於Windows、macOS、iPadOS與Android系統，適用於桌機、筆電、平板、手機與家用電玩主機等多元裝置，不需使用額外線材，即可在不同裝置快速傳輸檔案與轉存分享，輕鬆方便不受限。

創見ESD310C行動固態硬碟重量僅11g，提供高達1TB的儲存空間，可盡情儲存4K影像、影音資料、高解析度照片或遊戲檔案，輕量小巧的外型可以一手掌握所有檔案，隨處帶著走，擴充裝置儲存空間輕而易舉。

創見Transcend Elite是一套進階的資料管理軟體，適用於Windows及macOS作業系統，軟體內含多種實用功能，包含備份及還原、資料加密、雲端資料備份等，讓使用者在儲存、分享並攜帶個人資料時更有效率。