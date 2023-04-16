斯巴達障礙跑競賽高雄場15、16日舉辦。（寬寬整合行銷提供）

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斯巴達障礙跑競賽高雄場15、16日舉辦。（寬寬整合行銷提供）

斯巴達障礙跑競賽高雄場15、16日在高雄小港公七公園舉辦，前陣子首度推出的斯巴達中文主題曲〈沒在怕的〉也於會場中播放，該主題曲由B.T.O.D、呂婕菲、夏沐、梁舒涵共同演唱，並藉由這次高雄場的機會拍攝MV，呂婕菲於昨日來到賽事現場拍攝，B.T.O.D、夏沐、梁舒涵則於今日進行拍攝。

斯巴達障礙跑競賽在台灣耕耘多年，終於推專屬出主題曲，希望能夠藉由〈沒在怕的〉這首歌鼓舞大家勇敢接受挑戰、努力突破障礙，而MV也將呈現此概念，幾人從清晨就開始準備，於多個關卡進行拍攝，一路拍攝到傍晚，只為了能呈現完美的成果。

除了拍攝MV之外，他們也都真正參與了比賽，親自體驗斯巴達的精神與魅力，除了夏沐是第一次參與，B.T.O.D與梁舒涵皆已經有參加斯巴達的經驗，子賢這次更找來許多《全明星運動會》中的好友一同參賽，幾人互相扶持，順利完賽。

拍攝完MV，B.T.O.D緊接著將於下週前往法國URBN FESTIVAL演出，它不只是法國第一個大學生的嘻哈藝術節，更是將嘻哈元素融合的一個大型嘻哈活動，因看見淇揚aka Youngboy Melody在《大嘻哈時代2》中將街舞與嘻哈完整結合的亮眼表現，而選擇邀請他代表前往。淇揚與子賢還將於URBN FESTIVAL跟 College High 世界大學街舞高峰會合作的街舞大賽中擔任評審，而除了B.T.O.D自身的演出外，Youngboy Melody也將帶來自己的作品，直呼非常榮幸與興奮，希望能藉由這次機會讓B.T.O.D被更多人看見。