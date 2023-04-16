「龍貓」胡瓏貿擺脫背傷糾纏，16日單場三分球投10中8，攻下全場最高31分，布銳克曼也拿21分、13助攻，帶領高雄全家海神111比104擊退地主台中太陽，除了確定本季例行賽戰績16勝14敗作收，也敲定拿下例行賽第3席位與季後賽門票，首輪對手將是排名第2的台南台鋼獵鷹。

本季例行賽排名也全都底定，依序是新北中信特攻、台南台鋼獵鷹、高雄全家海神、台啤英熊、台中太陽、桃園永豐雲豹，除了擁有霍華德的雲豹提前淘汰，25日將會先進行3戰2勝制外卡挑戰賽，將由先帶1勝的英熊遭遇太陽，拿下兩勝球隊將可晉級季後賽，首輪遭遇特攻。

胡瓏貿上半場三分火力全開，個人三分球投8中7，半場就轟下25分，一度幫助海神擴大領先差距到14分，可是次節莫爾特里、萊斯兩名太陽洋將開始飆分，轉眼縮小差距到1分，幸好海神趕緊喊出兩次暫停止血，上半場結束，海神60比57領先。

來到下半場，身為地主的太陽全力反撲，打到比賽還剩4分26秒，陳文宏投進打板三分球，太陽反以98比97超前，但呂威霆隨即回應三分球幫助海神重新領先，于煥亞最後3分14秒肘擊陳文宏臉部被吹違反運動道德犯規，不過陳文宏兩罰落空。

接著亞歷山大兩罰俱中，蘇文儒又在最後1分55秒投進三分球，加上亞歷山大又是兩罰俱中，海神重新取得107比98穩定領先，太陽雖馬上追回3分，可是于煥亞最後34秒兩罰俱中，依舊讓海神保有8分領先，比賽也提前沒有懸念了。