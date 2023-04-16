北市謝姓男子常因情緒失控與鄰居發生衝突，員警獲報到場後，又將怒氣發洩在警方的巡邏箱，去年5月徒手扯下掛在銀行、銀樓外的鐵盒，丟棄在地上還踩兩下，士林地院依毀損公物罪，判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金12萬，另外毀損民眾的機車，判處拘役15日得易科罰金。

謝男去年4月在大同區，踹倒他人的機車，還持滅火器砸毀機車的後燈，隔月29日上午6點多，同樣睡不著覺，毀損路邊機車，接著將氣出在路邊巡邏箱，毀損3個巡邏箱，6月3日下午又再次毀損1個，警方依法函辦，但他並未說明，12月因通緝遭逮。

判決指出，謝男恣意破壞他人財物，缺乏尊重他人的財產權，又破壞警方職務上掌管的巡邏箱，公然挑戰公權力，藐視國家法秩序，對於公務員依法執行職務的威信、尊嚴，造成負面的影響，事後並未賠償，2次毀損民眾機車分別判處拘役10日、毀損巡邏箱各判處有期徒刑2月，4次應執行有期徒刑4月，可上訴。