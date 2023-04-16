民眾黨主席柯文哲訪美行16日（美東時間15日）來到哈佛大學出席座談會，兩岸必須對話，減少誤解與擦槍走火，而民眾黨主張「不求戰不畏戰」，不像民進黨求戰、國民黨畏戰，但青年人必須理解備戰，能戰才能不畏戰，除了提升國防預算，人民也應盡服役義務，「一年的役期是不夠的，要國家安全一定要付出代價」。

對於如何應對兩岸關係，柯文哲演講時重申「5個互相」原則，包括「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作與互相諒解」，他指出，互相諒解是重中之重，兩岸之間必須對話，能減少誤解與擦槍走火，假使兩邊完全不對話，「那個飛機飛來飛去，遲早按鈕會按下去。」

有關兩岸民生與經貿議題，柯文哲認為，應重新開啟海基會與海協會的對話平台，進行協商與合作，因為兩岸之間還有一些需要共同處理的問題，比方說全球性的氣候變遷，他認為可從沒有爭議的地方開始談起。

而民眾黨在國防政策上主張「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」，柯文哲指出，不畏戰一定要備戰，能戰才能不畏戰，但即使能戰，也不會主動挑釁，「民進黨常常就是求戰，反觀國民黨就是畏戰」，這是民眾黨跟其他兩黨最大的不同點。

柯文哲強調，國防要有相當準備，打仗除了倚靠武器，更重要的是先決準備，畢竟台灣無法獨立對抗中國大陸，要跟周邊國家形成聯盟。他提到，沒電還能活，但沒水城市便會崩潰，他過去擔任台北市長時便挖了72個戰備井，也設計一套APP，空襲警報一響就能知道最近的防空洞在哪。

他強調，只有喊抗中保台，沒有做準備是不行的；台灣需要備戰信心，信心要從小地方出發。

座談會上有學生提問，美英智庫都很憂慮5年內中共會對台動武，柯回應，若台灣自己不夠強，「沒人能救你」，不過，台灣國防預算占GDP不到2％，誠實來說這筆錢不夠，主因是台灣社福預算支出太多，進而排擠國防預算。