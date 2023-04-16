強烈個人色彩與環保意識的相對重視，已是agens b.的品牌核心理念之一。（agnes b.提供）

印花的使用也是agnes b.的特色之一。（agnes b.提供）

長期致力於環保、藝術、人文領域的法國品牌agnes b.，近日於台南美術館二館南美春室發表2023春夏服裝系列，過去數年受限於疫情，實體秀銳減讓品牌粉絲只能看著相片空想，這次的實體秀回歸也吸引不少品牌VIP驅車南下，為的就是一睹幾年不見的「法式極簡優雅美學」。

本季服裝靈感明顯源自上世紀的畫報女郎風格，並結合搖滾樂與現代的時尚潮流，將舊日回憶裡海報鮮明的網點風格、濃烈狂放的筆觸以真實世界的樣貌呈現。服裝帶來了經典的Photoprints系列、印花系列，也讓人看到結合現今時尚風格轉身一變的agnes b.，低彩度的螢光色調、漸層色彩的使用、條紋與格紋乃至彩虹的呈現，都讓人見識到品牌力求扭轉過去形象的突破，以更年輕、更貼近年輕世代的手法打理服裝線條。

配件部份也同樣力求年輕，包含以薄形片式設計環狀腰鏈，讓腰鏈繫上腰間時更為服貼；或是要西裝夾克外加的腰帶、波洛領帶（Bolo tie）的風行、束口式旅行袋風格的回歸，都讓agnes b.這季春夏作品充滿許多全新創意。另外最值得注意的是品牌今次與菲律賓藝術家Dexter Fernandez合作，將他設計的幽默塗鴉人物轉印至服裝上頭，為這個法國品牌帶來另一種幽默與詼諧。