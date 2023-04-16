時尚品牌向來與電影產業有著緊密的合作關係，相當大程度是為了品牌核心價值的實現，亦或是與明星資源共享等戰略方面考量，也讓雙方的合作有著長期且一致的合作默契。而今年Saint Laurent突然無預警宣佈成立電影製作公司Saint Laurent Productions，這也是奢侈品行業中首個跨足全方位電影製作業務的品牌，而這一切的構想均出自品牌創意總監Anthony Vaccarello，對這一切的戰略佈局，他特別提到「一眾出色的電影人多年來對我啟迪良多，我渴望與他們合作，並造就發揮創意的空間。」

而Saint Laurent Productions將參與今年5月16日至27日的坎城影展，並首映導演阿莫多瓦（Pedro Almodovar）的《Strange Way of Life》，該片由伊森霍克（Ethan Hawke）、貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）領銜主演；而已加盟Saint Laurent Productions的還包括名導大衛柯能堡（David Cronenberg）、保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）等人，也讓人更期待由時尚跨足電影產業的Saint Laurent，未來能提與這個百年工業擦出什麼叫人驚喜火花。