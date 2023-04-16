昨(15)日凌晨1時許，新北市三重區一處套房，發現1名29歲印尼籍莉姓女子「全裸」趴臥在床上，死者身上無明顯外傷，三重警方循線找到住在新北市新店區的吳姓男子，據吳男透露，日前有花3800元，前往莉姓女子租屋處，並與其「連結2次」違法性交易，但吳男喊冤，莉女的死與自己無關，當下離開時，莉女看起來還很正常。

三重警方今(16)日約談吳姓男子到案，他提到14日晚間有透過應召站，以3800元與莉姓女子性交易，雙方「連結2次」，但他結束後就自行離開，莉女當時看起來很正常，無任何異狀，強調自己無做出不法行為，認為莉女的死亡與自己無關；經警方調查，莉女全身赤裸趴臥陳屍在床，身上無明顯外傷，初步相驗推測是「窒息死亡」，詳細事發情形仍待調查。

據悉，29歲的印尼籍莉姓女子，2019年來台工作，今年1月份遭通報為失聯人口，而莉女疑平時獨居在此三重套房內從事違法性交易；住在新北市新店區的吳性男子，於14日晚間9時許進到莉女住處，約1小時後離開，而隔(15)日凌晨1時許，因出租套房的管理員來抄電表，發現莉女房門沒關，在門外敲門又無人回應，進屋時才發現莉女全裸趴臥在床上。